Grupa Lotos powiększyła sieć o 10 stacji paliw w IV kw. 2018 r.



Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos powiększyła sieć stacji paliwowych o 10 lokalizacji w IV kw. 2018 r., podała spółka.

"W grudniu otwarto nowe stację w miejscowościach: Myszyniec (woj. mazowieckie), Borki (woj. łódzkie), Szczucin (woj. małopolskie), Dąbrowa Tarnowska - dwie stacje (woj. małopolskie), Nowa Ruda (woj. dolnośląskie). Nieco wcześniej nowe stacje zostały otwarte w miejscowościach: Stopnica (woj. świętokrzyskie), Marki (woj. mazowieckie), Pogórze (woj. śląskie), Celiny (woj. świętokrzyskie). Wszystkie nowe obiekty to stacje franczyzowe" - czytamy w komunikacie.

Wśród 495 stacji pod marką Lotosu 189 to stacje franczyzowe. Pozostałe 306 to stacje własne, w tym 20 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy autostradach i drogach ekspresowych, podano także.

Zgodnie z założeniami strategii na lata 2017-2022 koncern planuje mieć łącznie 550 stacji do końca 2022 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)