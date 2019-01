Soboń: Apeluję do samorządów o bonifikaty za przekształcenie użytkowania

Źródło: PAP

Apeluję do samorządów, by przyznawały bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność - powiedział w piątek wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Jak dodał, w wielu gminach nie uchwalono jeszcze żadnych bonifikat.