Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 - kiedy będą i gdzie sprawdzić? Do kiedy dostarczyć wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkoły ponadpodstawowej?

Już 4 lipca 2025 ósmoklasiści w całej Polsce poznają swoje wyniki egzaminu kończącego szkołę podstawową. To kluczowy moment dla tysięcy uczniów, którzy w maju pisali testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Sprawdź, gdzie można zobaczyć swoje wyniki, jak się zalogować do systemu ZIU oraz kiedy należy dostarczyć zaświadczenie o wynikach do szkoły ponadpodstawowej.