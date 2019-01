"Będziemy dalej sukcesywnie naprawiać wykluczenia komunikacyjne. W ciągu najbliższych lat na przebudowę szlaków kolejowych wydamy 67 mld zł" - napisał na Twitterze premier.

PKP Polskie Linii Kolejowe podpisały w poniedziałek umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nowej linii kolejowej Podłęże - Piekiełko w Małopolsce. Wartość umowy wynosi 180 mln zł netto. Według planów całe przedsięwzięcie ma być gotowe w 2027 roku.

Inwestycja potocznie nazywana "Podłęże - Piekiełko" zakłada wybudowanie 58,5 km nowej linii kolejowej, która zacznie się we wsi Podłęże w gm. Niepołomice i skieruje na południe. W miejscowości Szczyrzyc linia się rozgałęzi i będzie biec na wschód do miejscowości Tymbark (linia 622) i na zachód do miejscowości Mszana Dolna (linia 623). W tych miejscowościach nowa linia połączy się z istniejącą 75-kilometrową linią Chabówka - Nowy Sącz (linia 104), która zostanie zmodernizowana.

Inwestycja zapewni lepszą komunikację w Małopolsce oraz z północy na południe Polski i Europy na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne.

Pierwszy etap tej inwestycji zakłada wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dwóch przedsięwzięć: modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz oraz budowy nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark / Mszana Dolna. Realizacja prac przygotowawczych planowana jest w latach 2018 – 2021.

Kontrakt za 180 mln zł netto na zlecenie PLK, zrealizuje konsorcjum francusko-polskie w składzie trzech firm, na czele z Egis Rail SA.

Wykonawca dokumentacji, dostarczy PLK opracowania, niezbędne dla przeprowadzenia wykupu gruntów i wykonania robót budowlanych, m.in.: koncepcję programowo-przestrzenną, projekty budowlane i wykonawcze, decyzje administracyjne. Przygotuje również materiały przetargowe wymagane do ogłoszenia postępowań przetargowych na roboty budowlane.

Wartość inwestycji „Podłęże – Piekiełko” wraz z modernizacją linii Chabówka – Nowy Sącz szacuje się na ponad 7 mld zł.

