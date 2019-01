JSW ma term sheet z bankami, ARP ws. 460 mln zł plus ok. 81 mln USD finansowania



Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała kluczowe warunki finansowania przeznaczonego dla grupy kapitałowej ("term sheet") z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Pekao, polskim oddziałem Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) oraz Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), podała spółka. Term sheet przewiduje łączne zaangażowanie ze strony kredytodawców w wysokości 460 mln zł oraz równowartość w złotych kwoty ok. 81 mln USD, zaś pozyskane środki mają zostać przeznaczone m.in. na sfinansowanie przez JSW nabycia Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz), podano także.

"7 stycznia 2019 roku przedstawiciele JSW jako kredytobiorcy oraz PKO BP S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ICBC (Europe) S.A. Oddział w Polsce, a także Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., działających łącznie jako kredytodawcy podpisali kluczowe warunki finansowania przeznaczonego dla grupy kapitałowej JSW (GK JSW) ('term sheet'). Finansowanie zostanie udzielone w formie kredytu terminowego, pożyczki terminowej, kredytu odnawialnego oraz kredytu akwizycyjnego - pod warunkiem uzyskania właściwych zgód korporacyjnych zarówno po stronie kredytodawców, jak i spółki, zawarcia akceptowalnej dokumentacji dotyczącej finansowania oraz ustanowieniu stosownych zabezpieczeń na rzecz kredytodawców" - czytamy w komunikacie.

"Planowane do pozyskania finansowanie zostanie przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia GK JSW, finansowanie inwestycji GK JSW i finansowanie innych celów ogólnokorporacyjnych GK JSW oraz w ramach kredytu akwizycyjnego sfinansowanie nabycia przez spółkę akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A." - wskazano w komunikacie.

Finansowanie planowane jest na maksymalny okres 7 lat, przy czym finansowanie w formie kredytu odnawialnego określono na okres 5 lat z możliwością jego przedłużenia maksymalnie o 2 lata, poinformowała także JSW.

W grudniu JSW - jako kupujący - oraz PBSz 1 i Primetech (dawniej Kopex) - jako sprzedający - zawarli warunkową umowę zobowiązującą sprzedaży 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów w Tarnowskich Górach (PBSz) za kwotę 204 mln zł. Następnie JSW złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad PBSz. Wcześniej spółka zapowiadała, że liczy na finalizację przejęcia w I kw. 2019 r.

(ISBnews)