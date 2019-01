Lux Med otworzył 3 nowe placówki stomatologiczne, ma ich łącznie ponad 60



Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Lux Med otworzył dziś 3 wysokospecjalistyczne centra medyczne pod nową marką Lux Med Stomatologia, podała spółka. Łącznie do dyspozycji pacjentów jest ponad 60 placówek własnych oraz ponad 70 współpracujących.

"Od 8 stycznia w Grupie Lux Med działają trzy kolejne, wysokospecjalistyczne centra medyczne pod nową marką Lux Med Stomatologia. Dwa centra medyczne w Krakowie (przy ul. Wadowickiej 7 i przy ul. Opolskiej 114) i jedna w pełni odnowiona placówka przy ul. Szernera 3 w Warszawie. Łącznie do dyspozycji pacjentów oddano 19 gabinetów stomatologicznych" - czytamy w komunikacie.

W nowych placówkach pacjenci mogą korzystać z leczenia stomatologicznego w pełnym zakresie, począwszy od opieki podstawowej, polegającej m.in. na leczeniu próchnicy, poprzez leczenie standardowe, a w koniecznych przypadkach endodoncję mikroskopową do specjalistycznego leczenia chirurgicznego, implantologicznego i protetycznego. Ponadto lekarze ortodonci prowadzą leczenie dzieci i osób dorosłych. W warszawskiej placówce dostępne są zabiegi dla małych pacjentów, czyli pedodoncja. Nowe centra medyczne oferują również zaawansowaną diagnostykę stomatologiczną: pantomografię, cefalometrię, radiowizjografię, a placówka przy ul. Wadowickiej 7 także tomografię stożkową (CBCT), podano w materiale.

"Z myślą o naszych pacjentach stworzyliśmy nowy produkt stomatologiczny. Obejmuje on m.in. leczenie bez bólu, określoną liczbę darmowych wypełnień, dyżur stomatologiczny, dostęp do nowych placówek i do nowoczesnej diagnostyki" - powiedział szef projektu rozwoju stomatologii w Lux Med Daniel Petryczkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Uruchamiamy nowe placówki i ujednolicamy standardy, konsekwentnie realizując naszą strategię rozwoju w obszarze stomatologii. Rok 2019 rozpoczynamy od mocnego akcentu. Rozwijamy własne gabinety dentystyczne, ale obserwujemy też rynek i jesteśmy otwarci na współpracę" - podsumowała prezes Anna Rulkiewicz.

Grupa Lux Med działa na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

(ISBnews)