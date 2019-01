W negocjacjach obowiązkowo mają uczestniczyć ministrowie obrony, gospodarki, finansów i spraw zagranicznych. Ważną częścią negocjacji będzie cena myśliwców z wyposażeniem i uzbrojeniem. Amerykańska oferta przekracza wyznaczony przez parlament pułap 1,8 mld lewów (900 mln euro). Karakaczanow nie poinformował, o ile, ale wyraził przekonanie, że cena będzie korygowana.

Według ministra negocjacje będą prowadzone najpierw z rządem Stanów Zjednoczonych, a dopiero po osiągnięciu politycznego porozumienia – z koncernem Lockheed Martin. Na potwierdzenie swojego przekonania, że dojdzie do obniżenia ceny, minister powołał się na wtorkowy list administracji prezydenta Donalda Trumpa do bułgarskich władz, w którym podkreślono, że amerykańska oferta na myśliwce F-16 Block 70 Viper jest „najlepszym połączeniem ceny, zdolności bojowych i kompatybilności z innymi natowskimi samolotami”. „Samoloty te, jeżeli zostaną wybrane przez Bułgarię, będą służyć efektywnie przez następne dziesięcioleci” – zaakcentowano w liście. Strona amerykańska podkreśla, że oferta zostanie dostosowana do bułgarskich wymagań.

Zdaniem ministra Karakaczanowa oznacza to gotowość obniżenia ceny, która według nieoficjalnych danych bułgarskich mediów przewyższa ustalone przez parlament parametry finansowe o 300 mln euro.

Podejmując decyzję o rozpoczęciu negocjacji z USA, rząd skierował do parlamentu wniosek o przeanalizowanie finansowych parametrów transakcji, gdyż należy je dostosować do amerykańskiej oferty. Głosowanie w parlamencie odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

Opozycyjna lewica oświadczyła, że nie poprze skorygowania parametrów finansowych, gdyż według niej oznaczałoby to, że zarówno rząd, jaki i parlament działają wbrew własnym wcześniejszym decyzjom. Lewica podkreśla także, iż amerykańska oferta jest zbyt kosztowna.

Karkaczanow wyraził przekonanie, że do końca bieżącego roku negocjacje powinny się zakończyć. Zastrzegł zarazem, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, można będzie rozpocząć negocjacje ze szwedzkim koncernem Gripen.

