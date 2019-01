Creepy Jar: Duzi akcjonariusze nie zamierzają sprzedawać akcji



Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Posiadacze akcji serii A i B spółki Creepy Jar deklarują, że nie są zainteresowani ich sprzedażą w krótkim terminie, poinformował prezes spółki Krzysztof Kwiatek. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zgodził się na wprowadzenie do obrotu na rynku New Connect pozostałych akcji serii A i B spółki.

„Cały zarząd ma założony lock up na akcje serii A do czerwca bieżącego roku, ale nawet jeśli by tak nie było, nie bylibyśmy zainteresowani ich sprzedażą. Biorąc pod uwagę to, co nas czeka w bieżącym roku, byłoby to mało biznesowe posunięcie. Podobnie deklarują nasi główni akcjonariusze, fundusze Blite Fund i Venture FIZ" - powiedział Kwiatek, cytowany w komunikacie.

Do obrotu trafi 204 588 akcji serii A oraz 64 848 serii B.

W 2019 r. warszawski deweloper planuje m.in. wydać pełną wersję gry Green Hell na komputery PC, udostępnić graczom tryb „co-op", a w końcówce roku wydać wersje gry na konsole Xbox i PlayStation 4.

Green Hell w wersji early access spotkał się ze świetnym przyjęciem graczy na całym świecie. Koszty produkcji gry wraz z marketingiem zwróciły się w sześć tygodni od premiery w sierpniu 2018 r. Dzięki temu Creepy Jar zarobił w trzecim kwartale 2018 r. blisko 1,7 mln zł. Wyniki za czwarty kwartał poznamy w pierwszej połowie lutego.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)