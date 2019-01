Minister zaznaczył, że coraz więcej firm w Polsce prowadzi działalność badawczo-rozwojową, co zawdzięczamy funduszom unijnym, a także nowym rozwiązaniom prawnym i fiskalnym. Przypomniał, że od 2018 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na B+R, odliczając do 100 proc. kosztów. Pod tym względem - podkreślił - nasze rozwiązania legislacyjne są podobne do tych, które wprowadzili konkurenci na świecie.

Powołując się na wyliczenia ekspertów zaznaczył, że w ostatnich latach dzięki funduszom unijnym i stworzeniu nowych instytucji, zatrudnienie w firmach stawiających na badania i rozwój wzrosło o 20 proc. W sumie - jak podkreślił - w latach 2007-2017 ok. 14 miliardów zł zostało skierowane na wsparcie innowacyjności, co przełożyło się to na wzrost PKB Polski o 92 mld zł.

Mimo tych osiągnięć, zauważył Kwieciński, mamy problemy związane z rozwojem innowacyjności. Dodał, że nie jest zadowolony z tempa wykorzystywania funduszy unijnych w obecnej perspektywie, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Podkreślił, że "trzeba te projekty lepiej dobierać pod względem celów, lepiej monitorować i realizować".

Przypomniał, że Polska jest liderem w wykorzystywaniu środków z Polityki Spójności. Dodał, że jeśli chodzi o bilans programu Horyzont 2020, obecnie więcej pieniędzy wpłacamy do wspólnego budżetu niż wypłacamy. "Największą słabością Horyzontu jest to, że bardzo intensywnie finansuje on projekty badawczo - rozwojowe, natomiast za mało koncentruje się na komercjalizacji wyników".

Poprawa wydatkowania tych pieniędzy jest kluczową sprawą, ponieważ w przyszłej perspektywie unijnej środki na program Horyzont 2020 zostaną zwiększone z 80 mld euro do 100 mld euro. Więcej pieniędzy - mówił Kwieciński - będzie też na innowacje w Polityce Spójności.

"Żeby korzystać z tych pieniędzy, musimy jeszcze bardziej usprawnić system, który mamy" - podkreślił. Powiedział, że powinnyśmy więcej i lepiej korzystać nie tylko z dotacji, ale też z instrumentów zwrotnych, a przede wszystkim poprawić działanie Horyzontu 2020. Podkreślił też, że pomiędzy Polityką Spójności i Horyzontem 2020 należy zapewnić lepszą synergię. (PAP)

