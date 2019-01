Lewiatan: Niższy VAT na nektary nie rozwiązuje problemu sadowników i producentów



Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Wyłączenie ze znacznego podwyższenia stawki VAT tylko nektarów (8% zamiast 23%) nie zmniejszy negatywnych skutków zwiększenia z 5% do 23% stawki VAT na napoje owocowe niegazowane, w których udział soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20%, nektary stanowią bowiem najmniejszą cześć w strukturze produkcji (12%), podała Konfederacja Lewiatan. Zdaniem Konfederacji, wprowadzenie wyższej stawki VAT na napoje jest niekorzystne dla producentów oraz polskiego sadownictwa, które stanowi zaplecze przemysłu spożywczego.

W konsultacjach społecznych znajduje się projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT. Istotą propozycji jest ograniczenie ilości towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT. Co do zasady zmiany mają być neutralne dla przedsiębiorców i budżetu. Istotna część stawek zostanie obniżona, część jednak drastycznie wzrośnie, przypomniano.

Po krytyce, z jaką spotkała się propozycja zwiększenia stawki VAT z 5% do 23% na napoje z dodatkiem soku owocowego, Ministerstwo Finansów zaproponowało zastosowanie stawki VAT 8% dla nektarów i 23% dla napojów, wskazano także.

"W ocenie Konfederacji, stoi to w sprzeczności z ideą planowanych zmian, które zakładają obłożenie taką samą stawką podobnych towarów. Napoje owocowe, warzywne czy owocowo-warzywne i nektary są wyrobami bardzo zbliżonymi do siebie pod względem charakteru, wartości odżywczej i oczekiwań konsumentów, a różnice między nimi są znacznie mniejsze niż pomiędzy napojami owocowymi/warzywnymi i napojami bezalkoholowymi bez dodatku soku czy przecieru" - czytamy dalej.

Wyłączenie z podwyższenia stawki VAT tylko nektarów nie zmniejszy negatywnych skutków całej operacji, ponieważ nektary stanowią najmniejszą (12%) cześć w strukturze produkcji, wskazano także.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie wyższej stawki VAT na napoje owocowe spowoduje:

- znaczący wzrost cen napojów owocowych i warzywnych,

- obniżenie zawartości soku/przecieru w napojach,

- spadek produkcji napojów owocowych i warzywnych,

- duże ograniczenie popytu na owoce i warzywa produkowane przez nasze rolnictwo,

- pogorszenie sytuacji na rynku pracy,

- nie wpłynie na podniesienie spożycia soków w Polsce, podano również.

"Konfederacja Lewiatan wyraża nadzieję, że celem tak drastycznej podwyżki VAT na napoje z dodatkiem soku owocowego nie jest pokrycie ubytku wpływów z tego podatku w budżecie państwa, spowodowanego redukcją stawek VAT dla innych produktów. Nie ma powodów, aby wyłącznie przedsiębiorcy z branży przetwórstwa owoców i warzyw, rolnicy, sadownicy i ogrodnicy mieli sfinansować koszt wprowadzanych zmian" - podsumowano.

(ISBnews)