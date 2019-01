GUS: Produkcja energii elektrycznej spadła o 0,5% do 169,57 TWh w 2018



Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej spadła o 0,5% r/r do 169 574 GWh w 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W samym grudniu produkcja energii elektrycznej wyniosła 14 438 GWh, co oznacza spadek o 1,7% r/r i wzrost o 1,4% m/m.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podawały wcześniej, że w w okresie styczeń-grudzień 2018 r. produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 0,38% r/r do 165,21 TWh.

(ISBnews)