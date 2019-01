Po tym, gdy posłowie przyjęli dwie poprawki do uchwały ws. brexitu, sugerujące konieczność znalezienia alternatywnego rozwiązania wobec kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Północnej (ang. backstop) oraz wskazujące na sprzeciw wobec bezumownego wyjścia z UE, May powiedziała, że "Izba Gmin jasno wyraziła się, czego oczekuje, aby móc poprzeć umowę wyjścia".

"Większość posłów powiedziała, że poparliby tę umowę ze zmianami do backstopu wraz z rozwiązaniami, które odpowiadają na obawy dotyczące roli parlamentu ws. negocjacji przyszłego partnerstwa. (...) Jest jasne, że istnieje droga, która może doprowadzić do wystarczającej większości w tej Izbie, pozwalającej na wyjście z Unii Europejskiej z porozumieniem. Opierając się na tym mandacie, będziemy teraz próbowali uzyskać prawnie wiążące zmiany (w tekście)" - zapowiedziała szefowa rządu.

Jednocześnie powtórzyła swoje wcześniejsze słowa o tym, że "wśród UE istnieje ograniczony apetyt na taką zmianę", i oceniła, że "to nie będzie proste".

Izba Gmin zagłosowała we wtorek za poprawką wyrażającą poparcie dla umowy wyjścia z Unii Europejskiej, jeśli rządowi uda się zamienić kontrowersyjny mechanizm awaryjny dla Irlandii Płn. na nowy, alternatywny zapis.

Za poprawką, zgłoszoną przez posła Partii Konserwatywnej Grahama Brady'ego, zagłosowało 317 deputowanych, a przeciwko 301.

Wynik głosowania sprowadza się do przyznania szefowej rządu mandatu do podjęcia próby renegocjacji umowy wyjścia z UE, wyrażając co do zasady poparcie dla opuszczenia Wspólnoty z porozumieniem ws. warunków brexitu i deklaracją polityczną ws. przyszłej relacji ze Wspólnotą.

Wcześniej posłowie zagłosowali także za poprawką sygnalizującą sprzeciw parlamentu wobec bezumownego wyjścia z Unii Europejskiej. Wynik tego głosowania ma jednak wyłącznie wymiar symboliczny, bo nie proponuje alternatywnego postępowania.

W razie braku większości dla umowy proponowanej przez May lub alternatywnego rozwiązania na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatu o UE Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy z 29 na 30 marca.