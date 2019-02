"Zgodnie z obietnicą złożyliśmy wniosek do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej dla drogi S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń" - dodał.

Jak mówił, GDDKiA przedstawiła kilka wariantów przebiegu drogi ze swoją rekomendacją. Bydgoska GDDKiA zarekomendowała przebieg zasadniczej części "ekspresówki" według wariantu, który lokalizuje ją na południe od istniejącej drogi krajowej nr 10.

S10 ma mieć po dwa pasy ruchu w każdym kierunku na długości blisko 50 km, czyli całej trasie łączącej Toruń z Bydgoszczą.

W zależności od wariantu koszty realizacji tej inwestycji różnią się, mogą wynieść nawet ok. 2 mld zł.

"Zadanie na tym etapie obejmuje również uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy odcinka drogi krajowej nr 25 od węzła Bydgoszcz Południe do miejscowości Brzoza" - poinformował Okoński.

Praktyka wskazuje, że na takie decyzje - w zależności od skomplikowania inwestycji - czeka się ok. kilku miesięcy.

"W tym przypadku jest to blisko 50 km - w tym przebieg drogi przez Puszczę Bydgoską. Do tego dochodzą tereny zabudowane, węzły, przejścia dla zwierząt oraz ekrany akustyczne. To wyjątkowa inwestycja" - dodał Okoński.(PAP)

autor: Tomasz Więcławski