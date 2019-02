LPP chce zwiększyć udział e-commerce w całości sprzedaży do ok. 12% w 2019 r.



Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - LPP planuje w tym roku dalsze zwiększanie udziału sprzedaży w e-commerce w obrotach ogółem spółki - do około 12% z około 9% zanotowanych w ubiegłym roku, poinformował ISBnews prezes Marek Piechocki.

"W ostatnich latach wartość sprzedaży w e-commerce się podwajała. Poziom 9% w e-commerce w stosunku do całości obrotów, czyli ok. 700 mln zł, to jest już poziom notowany przez naszą największą konkurencję, więc jesteśmy zadowoleni. W tym roku zakładamy, że dojdziemy do 12%" - powiedział Piechocki w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że LPP w ciągu ostatnich kilku lat mocno rozbudowała swój dział IT. Podwojeniu uległa liczba specjalistów tej branży (do 350 osób obecnie), którzy pracują nad wieloma zaawansowanymi rozwiązaniami informatycznymi wspierającymi niemal każdy obszar działalności LPP - sprzedaż internetową i stacjonarną, sieć sprzedaży czy działalność logistyczną.

"Staramy się przewidywać, co w danym salonie kupi klient, biorąc pod uwagę otoczenie sklepu, jego lokalizację, czy przekrój wiekowy ludzi zamieszkujących w bliskim sąsiedztwie salonu. Te elementy są różne dla poszczególnych placówek. W prognozowaniu pomagają nam właśnie rozwiązania informatyczne oparte już o business intelligence" - wskazał prezes.

"Digitalizacja czy cyfryzacja połączona ze sztuczną inteligencją w naszej branży postępuje i zmienia handel. My od wielu lat staramy się inwestować znaczące środki w takie rozwiązania, które będą wspierać sprzedaż na każdym z poziomów, a jednocześnie sprawią, że klient otrzyma dokładnie to, czego szuka, bez długiego oczekiwania. Docelowo chcielibyśmy zwiększyć udział sprzedaży w e-commerce do 20% do roku 2021" - powiedział też Piechocki, podtrzymując wcześniejsze deklaracje spółki.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

Marek Knitter

(ISBnews)