ECC Games zadebiutuje na New Connect we wtorek



Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - ECC Games zadebiutuje na parkiecie rynku NewConnect we wtorek, 12 lutego br., podała spółka.

"ECC Games to zespół deweloperów, grafików i projektantów, który swoją pasję do motoryzacji i gier wideo przenosi na produkcję 'DRIFT19', pierwszego tak realistycznego symulatora kierowcy driftowego - specjalisty od jazdy w kontrolowanym poślizgu" - czytamy w komunikacie.

Premiera gry planowana jest na połowę 2019 roku. "DRIFT19" znajduje się wśród najbardziej oczekiwanych gier w serwisie Steam. Oprócz komputerów osobistych, tytuł trafi też na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One, podano również.

"ECC Games podjęło również współpracę z Ultimate Games S.A., której wynikiem będzie nowa mobilna wersja hitu sprzedażowego 'Ultimate Fishing Simulator'. Rozwinięcie i ulepszenie rozgrywki z podstawowej edycji gry oraz zastosowanie sprawdzonych w 'Car Mechanic Simulator' 18 metod monetyzacji, umożliwi w pełni wykorzystanie potencjału tytułu. Prace nad grą są na bardzo zaawansowanym etapie, w najbliższym okresie planowane jest rozpoczęcie testów soft launch w wybranych krajach w celu finalnej optymalizacji monetyzacji gry" - podsumowano.

ECC Games S.A. to studio deweloperskie z Warszawy, które zajmuje się tworzeniem gier na platformy mobilne oraz PC. Na swoim koncie mają m.in. "Car Mechanic Simulator" w wersji dla iOS i Androida.

(ISBnews)