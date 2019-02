Prezes LPP: RFID w łańcuchu dostaw kluczowe dla konkurowania z największymi



Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Wdrożenie RFID w całym łańcuchu dostaw w LPP to konieczność, jeżeli spółka chce skutecznie konkurować z największymi sieciami na tym rynku, poinformował ISBnews prezes Marek Piechocki.

"Stałe koszty, jakie będziemy ponosić w związku z wdrożeniem RFID to około 60 mln zł rocznie, co jest związane bezpośrednio z metkami elektronicznymi, które będą krążyły pomiędzy sklepami, a naszymi dostawcami. Łączny koszt wdrożenia systemu RFID, jeśli doliczymy do tego dedykowany zespół kilkudziesięciu ludzi, narzędzia IT, konieczne inwestycje w salonach oraz w naszym centrum dystrybucyjnym to razem około kilkaset milionów złotych. Jednak korzyści z wdrożenia dla nas są istotne i w dłuższym terminie znacząco zwiększą naszą konkurencyjność, ale też poprawią naszą ofertę, która w ślad za tym będzie lepiej dopasowana do oczekiwań naszych klientów" - powiedział Piechocki w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że korzyści z wdrożenia RFID osiągane będą przez LPP na wielu płaszczyznach.

"Fachowcy od wdrożeń takich rozwiązań szacują, że dzięki RFID w całym łańcuchu dostaw ilość towaru, który ginie może zmniejszyć się o około 0,5%. Przy tej skali działalności, jaką prowadzimy, są to olbrzymie oszczędności. Po drugie, wiemy dokładnie, co mamy w sklepie. Inwentaryzacja w danym salonie nie trwa np. całą noc i nie wymaga zaangażowania wielu osób z obsługi sklepu. Teraz tylko jeden pracownik przy pomocy skanera będzie w stanie zrobić dokładny spis w ciągu około 2 godzin" - wymienił prezes.

Według niego, kolejną korzyścią jest to, że pracownicy dokładnie wiedzą, ile i jakiego rodzaju odzieży mają na stanie w sklepie. To bardzo istotny element. Dla porównania, obecnie różnica między stanem faktycznym, a zapisem elektronicznym stanu sklepowego sięgać może nawet 20%.

"Rozdzieliliśmy informacje o stanie towarowym sali sprzedaży od zaplecza. Dzięki temu sprzedawca jest w stanie szybko zlokalizować dany artykuł, którego szuka klient. Z kolei w przyszłości możemy wykorzystać tę technologię na przykład do tego, aby dostawy zamówionego towaru realizowane były nie z magazynu centralnego, tylko bezpośrednio ze sklepu zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania klienta. Wtedy czas dostawy do niego skróci się do zaledwie kilku godzin" - dodał.

Według wcześniejszych zapowiedzi, firma Checkpoint Systems wdroży system identyfikacji radiowej (RFID) w całym łańcuchu dostaw spółki odzieżowej, począwszy od procesu produkcji poprzez platformę e-commerce oraz ponad 1 700 sklepów w 23 krajach. Oczekuje się też, że wprowadzenie technologii RFID zwiększy dochodowość firmy dzięki poprawie wydajności, co powinno przełożyć się na wzrost sprzedaży o ok. 3%.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

Marek Knitter

(ISBnews)