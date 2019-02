Śnieżka chce spłacić kredyty na zakup węgierskiej spółki w ciągu 10 lat



Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Cztery polskie banki będą finansować zakup 80% węgierskiej spółki Poli-Farbe przez Śnieżkę, poinformował prezes spółki Piotr Mikrut. Liczy on na spłatę tych kredytów w ciągu 10 lat.

"Podpisaliśmy już umowy kredytowe z czterema bankami. Chodzi o Pekao, gdzie zwiększyliśmy dotychczasowy kredyt z 50 do 75 mln zł, PKO BP, gdzie zwiększyliśmy limit z 60 do 65 mln zł oraz wprowadziliśmy możliwość wykorzystania 26 mln zł z tej kwoty w forintach, ING Bank Śląski - odnowiliśmy kredyt w wysokości 30 mln zł, z czego całość może być wykorzystana w forintach oraz Bank Handlowy w Warszawie - zwiększenie linii kredytowej z 30 do 50 mln zł, z czego ok. 23 mln zł możemy wykorzystać w forintach" - powiedział ISBnews Mikrut w kuluarach konferencji prasowej.

Kredyty zbędą spłacane również w forintach, w celu uniknięcia ryzyka kursowego, z dywidend węgierskiej spółki. Poli-Farbe ma przeznaczać co najmniej 50% zysku netto na dywidendę. W 2017 roku zysk netto spółki wyniósł w przeliczeniu ok. 10,1 mln zł.

"Myślę, że powinniśmy być w stanie spłacić te kredyty w okresie do 10 lat" - podał także prezes podczas konferencji.

Według niego, bezpieczny wskaźnik długu do EBITDA spółki mieści się w przedziale 1-1,5x, a obecnie, choć dane za rok 2018 nie zostały jeszcze opublikowane, pozostaje on poniżej 1x.

Wczoraj Śnieżka poinformowała, że zawarła ze spółką Lampo Korlátolt Felelősségű Társaság kontrolowaną przez Antala Szabó oraz Andreą Nagy György umowę nabycia udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Bócsa, Węgry.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)