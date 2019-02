Grupa WP: Wartość umowy najmu nowego biura w Warszawie to ok. 41 mln zł za 7 lat



Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Wirtualna Polska przeniesie swoje biuro do kompleksu Business Garden przy ul. Żwirki i Wigury 16 w Warszawie, podała spółka. Umowa najmu została zawarta na 7 lat, począwszy od 15 stycznia 2020, a jej wartość to około 41 mln zł.

Nowa siedziba WP będzie częścią siedmiobudynkowego kompleksu należącego do Vastint Poland. Łącznie obejmuje on ponad 90 tys. m2 powierzchni biurowej i usługowej. W skład kompleksu wchodzą także m.in. restauracje, punkty rekreacyjne, klub fitness i hotel, podano.

"Wirtualna Polska rośnie, jesteśmy coraz bardziej wymagający, zwracamy większą uwagę na ekologię i komfort przestrzeni pracy. Dlatego inwestujemy w Obywateli WP. Chcemy, aby byli dumni z tego, gdzie i w jakich warunkach pracują" - powiedziała wiceprezes ds. HR w WP Holding SA Iwona Wencel, cytowana w komunikacie.

Od ponad czterech lat główna siedziba Wirtualnej Polski mieści się w kompleksie Oxygen Park, przy ulicy Jutrzenki 137a w Warszawie. Przeprowadzkę do nowego biura zaplanowano na koniec 2019 roku.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI w grudniu 2018 z produktów internetowych WP korzystało 21,9 mln Polaków. Grupa jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka), a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

(ISBnews)