Konsorcjum Torpolu z najtańszą ofertą na 9 innowacyjnych dworców kolejowych



Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Oferta Konsorcjum Torpolu oraz firmy Climatic, warta ok. 41,4 mln zł brutto (tj. ok 33,7 mln zł netto), posiada najniższą cenę w przetargu Polskich Kolei Państwowych na "Zaprojektowanie i wybudowanie typowych dworców kolejowych w wersji IDS- A dla lokalizacji Racibory, Wasilków, Zdrody Nowe oraz IDS- B dla lokalizacji Nowy Tomyśl, Dębe Wielkie, Wrzosów, Garwolin, Łaskarzew Przystanek, Kornelin", podał Torpol. Cena przekracza środki inwestora.

"Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi całkowita cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (waga 100%). Termin realizacji inwestycji został określony na 70 tygodni od daty podpisania umowy" - czytamy w komunikacie.

Cena oferty złożonej przez konsorcjum przekracza środki inwestora przeznaczone na realizację inwestycji, które wynoszą ok. 25,4 mln zł brutto (20,6 mln zł netto). Udział Torpolu w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz w wynagrodzeniu wynosi 50%, podano także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)