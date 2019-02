Kolejne marsze "żółtych kamizelek" we Francji. Ruch traci poparcie społeczne

Źródło: PAP

We Francji w sobotę odbyły się kolejne marsze "żółtych kamizelek"; w Paryżu manifestowało ok. 3 tys. osób - poinformowało francuskie MSW. Po trzech miesięcy manifestacji ruch traci poparcie, 56 proc. Francuzów chce, by zawiesił protesty.