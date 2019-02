Jak podkreśla gazeta, rewolucja będzie stopniowa, co gwarantuje najnowsza wersja projektu wprowadzającego tzw. kasy online, czyli na stałe połączone z systemami skarbówki. Przepisy mają wejść w życie 1 marca, ale najważniejsze jest to, że dodatkowy rok na wymianę urządzeń dostaną podatnicy z branż, dla których stosowanie kas online będzie obowiązkowe. Odbędzie się to w trzech turach co pół roku.

Stacje benzynowe i samochodowe, którym pierwotnie wymiana kas groziła już od 1 stycznia tego roku, dostaną na to czas do 1 stycznia 2020 r.(PAP)