Źródło: PAP

Kraje UE zdecydowały w poniedziałek o przedłużeniu o jeden rok, do 28 lutego 2020 r., sankcji wobec Białorusi. Obejmują one embargo na broń i sprzęt, który mógłby być wykorzystany do wewnętrznych represji, a także zamrożenie aktywów i ograniczenia w podróżowaniu wobec 4 osób.