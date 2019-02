PrimeBit Games ma umowę z Acram na przeniesienie gier na Nintendo Switch



Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - PrimeBit Games podpisał umowę ramową na przeniesienie tytułów spółki Acram na platformę Nintendo Switch, podała spółka. W ramach współpracy producent zajmie się portingiem dwóch już wydanych gier oraz kolejnej, jeszcze nie ogłoszonej.

"Widzimy ogromny potencjał w platformie Nintendo Switch, w styczniu wydaliśmy na nią nasz największy tytuł, Magic Nations - jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu sprzedaży jaką osiągnęliśmy. Japońskie konsole podbiły serca graczy jednak liczba produkcji dostępnych w sklepie jest jeszcze niewystarczająca, chcemy uzupełniać tę lukę. Posiadamy zespół specjalizujący się w portowaniu gier na tę platformę, dlatego zdecydowaliśmy by rozwijać ten obszar w naszym studiu i świadczyć usługi również dla innych producentów" - powiedział prezes Michał Ręczkowicz, cytowany w komunikacie.

Spółka Acram została założona w 2005 r., a od 2014 prowadzi działalność pod marką Acram Digital. Jest ekspertem w przenoszeniu gier planszowych do świata cyfrowego, dotychczas wydane tytuły dostępne są na PC, konsole oraz platformy mobilne. Do tej pory Acram zrealizował trzy projekty, Istanbul: Digital Edition, Eight-Minute EmpireI Steam: Rails to Riches. W planach ma kolejne produkcje, również własne, podano także.

"Podobnie jak większość studiów gamingowych, upatrujemy w platformie Nintendo Switch duże możliwości. Liczymy, że dzięki wydaniu swoich tytułów na konsole zdobędziemy większe grono fanów gier, w których się specjalizujemy i zwiększymy ich sprzedaż. Cieszymy się z nawiązania współpracy z doświadczonym partnerem, chcielibyśmy utrzymać długoterminową relację z PrimeBit Games i realizować wspólnie nasze kolejne projekty" - powiedział prezes Acram Grzegorz Kubas, cytowany w komunikacie.

Wcześniej, PrimeBit Games poinformował o intensyfikacji działań w obszarze portingu gier, wszystkie tytuły dostępne w portfolio spółki zostaną przeniesione na Nintendo Switch. Pierwsza z nich, Magic Nations, zadebiutowała w styczniu br. i została bardzo dobrze przyjęta przez graczy.

Przenośna konsola Nintendo Switch to najszybciej sprzedająca się platforma do gier wideo aktualnej generacji.Od dnia swojej premiery (3 marca 2017 r.) do listopada 2018 roku sprzedała się na świecie w liczbie 23 mln egzemplarzy. Zgodnie z przewidywaniami analityków, w 2019 roku Switcha nabędzie ponad 17 mln osób, podano także.

PrimeBit Games to notowany na New Connect deweloper gier.

(ISBnews)