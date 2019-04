Ze względu na wyłączenie przedsiębiorstw energochłonnych konieczna będzie nowelizacja ustawy.



"Jesteśmy w stałym kontakcie roboczym z Komisją Europejską. Chodzi o to, żeby w równy sposób zaspokoić interesy dostawców i odbiorców" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w Mońkach.



Podkreślił, że nie ma wątpliwości co do wsparcia dla gospodarstw domowych i instytucji publicznych, natomiast w przypadku wsparcia dla przedsiębiorstw "mamy do czynienia z pomocą publiczną".



"Ten proces musimy zakończyć w maju" - dodał minister, zapytany o to, kiedy będzie gotowy cały zestaw przepisów.



Ze względu na to, że rekompensatami dla przedsiębiorstw energochłonnych ma zająć się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, konieczna będzie jeszcze jedna nowelizacja ustawy.



"W związku z tym, że przedsiębiorstwa energochłonne otrzymają wsparcie z MPiT, będziemy je musieli wyłączyć z naszego wsparcia i dokonać zmiany w ustawie" - wskazał Tchórzewski



"Chcemy 'doczyścić' wszystko z Komisją Europejską, żeby nie było żadnych kontrowersji, także jeśli chodzi o rozporządzenia" - podsumował.

>>> Czytaj też: Budowa Baltic Pipe z dofinansowaniem UE. Gaz System podpisał umowę