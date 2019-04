Inpro zarekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za 2018 r.



Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Zarząd Inpro zaproponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka.

"Powyższe zamierzenie zostanie potwierdzone uchwałą zarządu, która będzie podjęta w najbliższych tygodniach. Jednocześnie takowa rekomendacja co do wypłaty dywidendy, po powzięciu przez zarząd uchwały w tym przedmiocie, zostanie przedstawiona do oceny radzie nadzorczej spółki" - czytamy w komunikacie.

Inpro odnotowało 37,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 28,13 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 29,16 mln zł wobec 22,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2018 r. Inpro sprzedało 801 lokali.

(ISBnews)