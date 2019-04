W czwartek Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy, który przewiduje rozszerzenie programu "Rodzina 500 plus" na pierwsze dziecko. To jeden z projektów wchodzących w skład tzw. nowej piątki PiS.

Według wstępnego harmonogramu obrad, pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci będzie pierwszym punktem czwartkowego posiedzenia Sejmu, które rozpoczyna się o godz. 10. Po południu, o godz. 15.45 posłowie mają wysłuchać sprawozdania sejmowej komisji dot. rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus". Jeszcze tego dnia po godz. 18. najprawdopodobniej odbędzie się głosowanie nad nowymi przepisami.

"Chcemy, aby projekt »Rodzina 500 plus« był przepracowany na tym posiedzeniu Sejmu" - oświadczyła Mazurek w środę na konferencji prasowej. Zastrzegła jednocześnie, że będzie to możliwe, jeśli nie będzie żadnych przeszkód formalno-prawnych, np. nie przedłużą się prace komisji nad nowymi przepisami.

"Zrobimy wszystko zgodnie z procedurami i prawem, żeby ten projekt przeprocedować" - zadeklarowała wicemarszałek Sejmu.

Rozszerzenie programu "Rodzina 500 plus" także na pierwsze i jedyne dziecko, to jeden z projektów wchodzących w skład tzw. nowej piątki PiS. Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca.

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Po rozszerzeniu programu, 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje – co do zasady – od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Projekt umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć "swój" wniosek o świadczenie.

Jak wynika z danych Centrum Informacyjnego Rządu, od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu uruchomienia programu przeznaczono na niego ok. 70 mld zł (stan na marzec 2019 r.). Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Szacuje się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci. Po zmianach w 2019 r. na program trzeba będzie przeznaczyć ok. 31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł.

