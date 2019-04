Warimpex kupił hotel w Darmstadt, wraca do branży hotelarskiej w Niemczech



Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Warimpex kupił hotel w Darmstadt, podała spółka. Cena transakcji nie została podana do publicznej wiadomości. Spółka planuje ponowne otwarcie 3-gwiazdkowego hotelu w III kw. 2019 roku, pod nową marką.

"Cieszymy się, że dzięki temu zakupowi ponownie pojawimy się w branży hotelarskiej w Niemczech. Darmstadt to miasto cieszące się doskonałą infrastrukturą w regionie Ren-Men, którego gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie. Rynek hotelarski jest również bardzo obiecujący, bo region odwiedza bardzo wielu gości biznesowych - w okresach targowych korzysta na niezwykle licznie odwiedzanych targach we Frankfurcie" - powiedział prezes Warimpeksu Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.

Na dzień dzisiejszy hotel ma 16 801 m2 powierzchni użytkowej, 324 pokoje, 26 pomieszczeń konferencyjnych oraz 820 m2 powierzchni biurowej i 217 miejsc parkingowych.

"Dzięki wcześniejszym projektom realizowanym w Berlinie i Monachium, dobrze znamy niemiecki rynek hoteli konferencyjnych, mamy również bogate doświadczenie w zakresie projektów łączących segment biurowy z hotelowym. Dzięki temu możemy optymalnie wykorzystać specyfikę tej lokalizacji" - powiedział Jurkowitsch.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

(ISBnews)