Grupa Asseco SEE szacuje 35,4 mln zł EBITDA i 17,7 mln zł netto w I kw.



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Grupa ASEE) wypracowała szacunkowo skonsolidowaną EBITDA na poziomie ok. 35,4 mln zł (ok. 8,2 mln euro), co oznacza wzrost o ponad 48% r/r i skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej na poziomie ok. 20,6 mln zł (ok. 4,8 mln euro), co oznacza wzrost o ponad 57% r/r oraz skonsolidowany zysk netto na poziomie ok. 17,7 mln zł (ok. 4,1 mln euro), co oznacza wzrost o ponad 57% r/r, podała spółka.

"Po dokonanej analizie wstępnych skonsolidowanych danych finansowych za pierwszy kwartał 2019 roku […] o ile nie spłyną do spółki nowe nieoczekiwane informacje, spodziewa się skonsolidowanych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 roku istotnie odbiegających od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj.:

- skonsolidowanej wartości EBITDA Grupy ASEE na poziomie ok. 35,4 mln zł (ok. 8,2 mln euro) w porównaniu do 23,9 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku, co oznacza wzrost o ponad 48%;

- skonsolidowanego wyniku na działalności operacyjnej Grupy ASEE na poziomie ok. 20,6 mln zł (ok. 4,8 mln euro) w porównaniu do 13,1 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku, co oznacza wzrost o ponad 57%;

- skonsolidowanego zysku netto Grupy ASEE na poziomie ok. 17,7 mln zł (ok. 4,1 mln euro) w porównaniu do 11,3 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku, co oznacza wzrost o ponad 57%" - czytamy w komunikacie.

Tak istotna spodziewana poprawa wyników finansowych Grupy ASEE to efekt lepszych rezultatów we wszystkich segmentach działalności, przy czym w największym stopniu na tę poprawę wpłynęły operacje w segmencie Integracja systemów. Poza wzrostem organicznym, do poprawy wyników finansowych przyczyniły się również rezultaty spółek Necomplus, które Grupa ASEE konsoliduje od dnia 1 lutego 2019 roku, podano także.

"Należy zwrócić uwagę, że na wyniki za pierwszy kwartał 2019 roku, szczególnie na poziomie EBITDA, wpływ będzie miała nowa prezentacja umów leasingu, zgodna z MSSF 16. Zarząd ocenia, że pozytywny wpływ nowego standardu na wartość EBITDA w pierwszym kwartale 2019 roku wyniesie ok. 3,3 mln zł" - czytamy dalej.

Skonsolidowany raport za I kw. br. zostanie opublikowany 8 maja 2019 roku, podkreślono w informacji.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

