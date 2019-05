W ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku na krakowskim lotnisku obsłużono 2 mln 307 tys. 715 pasażerów czyli o 322 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"Początek sezonu letniego 2019 powitaliśmy z bardzo dobrym wynikiem, który świadczy o dalszym wzroście ruchu pasażerskiego na krakowskim lotnisku" - powiedział prezes zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek.

PLL LOT wprowadził dwa połączenia, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pasażerów: do Bukaresztu oraz do Olsztyna-Mazury. Ryanair od kwietnia operuje z Krakowa do Bordeaux, Berlina-Tegel, Katanii, Kopenhagi, Hamburga, Szczecina, Bari, Rimini, Zadaru, Salonik.

Połączenia z krakowskiego lotniska oferuje też Wizz Air, który "lata" do Londynu-Luton i do Kijowa. 8 maja w Krakowie ma być oficjalnie otwarta baza tego przewoźnika.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko odprawiło blisko 6,8 mln pasażerów, tj. o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Na ten rok zaplanowano obsługę 7,9 mln osób.

W tegorocznym letnim rozkładzie lotów lotnisko ma ponad 130 połączeń, w tym 33 nowe. Do końca roku ich liczba powinna przekroczyć 140.(PAP)