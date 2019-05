Asseco SEE miało 18,03 mln zł zysku netto, 36 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe odnotowało 18,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 11,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 21,22 mln zł wobec 13,09 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowana wartość EBITDA Grupy ASEE po pierwszych trzech miesiącach 2019 roku wyniosła 36 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 12 mln zł (51%) w stosunku do roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 178,82 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 138,6 mln zł rok wcześniej.



"Wartość sprzedaży wzrosła we wszystkich trzech segmentach działalności Grupy ASEE, przy czym w największym stopniu wzrost ten był zasługą segmentu Integracja systemów. Poza czynnikami o charakterze organicznym, do wzrostu przychodów Grupy ASEE przyczyniła się również konsolidacja wyników spółek Necomplus, którą rozpoczęto z dniem 1 lutego 2019 roku. Przychody Grupy Necomplus za luty i marzec wyniosły 4,5 mln euro i w dużej części zostały rozpoznane w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności, a w mniejszej w segmencie Integracja systemów" - podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,67 mln zł wobec 0,97 mln zł zysku rok wcześniej.



Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



