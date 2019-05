Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Polwax odnotował 2,48 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 1,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 2,89 mln zł wobec 1,65 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,34 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 49,34 mln zł rok wcześniej.



"Działalność spółki w I kwartale 2019 r odbiegała od standardowej działalności w analogicznym okresie roku poprzedniego. Głównym czynnikiem, który miał wpływ na funkcjonowanie Polwax S.A. w obszarze produkcyjnym i handlowym było obniżenie skali dostaw mas zniczowych do jednego z kluczowych odbiorców, ze względu na zmianę jego strategii zakupowej. Klient wdrożył program dywersyfikacji źródeł dostaw, co skutkowało znaczącym obniżeniem kupowanego wolumenu" - czytamy w raporcie.



Podobnie jak w roku 2018, I kwartał 2019 był pod znakiem nadpodaży w głównych segmentach surowców importowanych w tym gaczy parafinowych, oraz gotowych parafin chińskich, niskiego popytu rynkowego, co w konsekwencji przełożyło się na dużą presję odbiorców oczekujących obniżki cen wyrobów gotowych, wskazano także.



"Działania handlowe w głównej mierze koncentrowały się na pozyskaniu nowych klientów celem uzupełnienia wolumenu mas zniczowych, jak również położono duży nacisk na rozwój wosków parafinowych dedykowanych do przemysłu" - czytamy dalej.



W I kw. br. wartość przychodów ze sprzedaży ogółem spadła o 18,2%, w tym przychody ze sprzedaży krajowej były niższe o 10,85 mln zł, tj. o 30%, natomiast poziom sprzedaży eksportowej wzrósł o 14%, a wartościowo o 1,85 mln zł w ujęciu rocznym, podano także w raporcie.



Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)