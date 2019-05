Agora: Wzrost rynku reklamy w 2019 r. w dolnym przedziale prognozy 2,5-4,5%



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Agora podtrzymała prognozę wzrostu wartości rynku reklamy w tym roku o 2,5-4,5%, choć zaznaczyła, że jego wartość będzie się kształtować w dolnym przedziale prognozy.

"Na obecnym etapie spółka zdecydowała się nie zmieniać swoich szacunków wzrostu wydatków na reklamę w 2019 r., choć szacuje, że jego wartość będzie się kształtować w dolnym przedziale prognozy. Jednocześnie warto pamiętać, że istotny wpływ na dynamikę wydatków na reklamę w drugim kwartale 2018 r. miały Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. W drugim kwartale 2019 r. nie ma wydarzeń sportowych o takiej skali, które mogłyby wzbudzić tak duże zainteresowanie reklamodawców" - czytamy w raporcie.

"Według szacunków spółki w 2019 r. wartość wydatków na reklamę w Polsce powinna wzrosnąć od 2,5 do 4,5% w porównaniu z 2018 r. Jednak w pierwszym kwartale 2019 r. nie odnotowano wzrostu wydatków na reklamę, a ich niewielki spadek" - czytamy dalej.

Według szacunków Agory, wartość rynku reklamy w I kw. br. spadła o 0,5% r/r do ok. 2,1 mld zł.

"Wynika to głównie z bardzo wysokiej dynamiki wzrostu wydatków na reklamę obserwowanego w pierwszym kwartale 2018 r. Warto przypomnieć, że wzrost wydatków na reklamę o 8,5% odnotowany w okresie styczeń-marzec 2018 r. sprawił, że był to najlepszy pierwszy kwartał dla rynku reklamowego od 2008 r. Wpływ na tak wysoką dynamikę wzrostu w tamtym okresie miała przede wszystkim bardzo dobra koniunktura gospodarcza" - czytamy w raporcie.

Dodatkowo, czynnikiem, który odpowiadał za wysoką dynamikę wzrostu wydatków na rynku reklamy w pierwszym kwartale 2018 r. była istotnie większa aktywność reklamowa spółek Skarbu Państwa. Pierwszy kwartał 2018 r. zapoczątkował zwiększoną aktywność reklamową sieci handlowych w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w wybrane niedziele. Kolejnym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu wydatków na rynku reklamy w pierwszym kwartale 2018 r. były wydatki reklamodawców związane z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pjonczang, podano także.

"Oprócz tego czynnikiem, który zaburzył dodatkowo porównywalność wydatków na reklamę było przesunięcie obchodów świąt wielkanocnych - w 2019 r. były one obchodzone w drugim kwartale, a w 2018 r. w pierwszym kwartale" - napisano też w materiale.

Agora szacuje dynamikę rynku reklamy w TV w całym 2019 r. na 2-4%, w internecie 5-8%, w radiu 2-4%, w reklamie zewnętrznej 2-4%, w kinach 1-3%. W dziennikach oczekiwany jest spadek o 11-13%, a w czasopismach - o 8-10%, wymieniono w raporcie.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

(ISBnews)