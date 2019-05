„O północy wysłane zostały listy odwołujące naszego ambasadora i konsulów w Kanadzie (…) Kanada nie wywiązała się z terminu 15 maja. Będziemy utrzymywać zmniejszoną obecność dyplomatyczną w Kanadzie, dopóki ich śmieci nie znajdą się w drodze powrotnej” - napisał Locsin na Twitterze.

Śmieci przybyły na Filipiny w latach 2013-2014 w ponad 100 kontenerach przysłanych z Kanady przez prywatną kanadyjską firmę, oznaczone jako odpady wtórne. Kilkadziesiąt kontenerów zawierało jednak zużyte pieluchy, odpady komunalne, plastykowe torby i inne nieużyteczne śmieci. Manila chce, by Ottawa je zabrała.

Sprawa przerodziła się w konflikt dyplomatyczny. W ubiegłym miesiącu znany z porywczości prezydent Filipin Rodrigo Duterte zagroził Ottawie wojną i oświadczył, że może sam popłynąć do Kanady i „wyrzucić tam ich śmieci”.

Filipiny kilkakrotnie przekazywały Kanadzie protesty dyplomatyczne w sprawie śmieci, odkąd w 2016 roku sąd zdecydował, że powinny one zostać zwrócone. Ottawa zgodziła się je zabrać, a oba kraje prowadziły rozmowy w sprawie ich transportu. Niedawno Duterte dał Kanadzie czas do 15 maja na odebranie kontenerów.

W swoich wpisach na Twitterze Locsin ocenił również, że filipińscy dyplomaci nie zrobili dość, by nakłonić władze Kanady do działania. Oskarżył dyplomatów, że lekceważyli polecenia Dutertego; utrzymywali dobre relacje z władzami Kanady, co miało im ułatwić ewentualną emigrację do tego kraju. „Gdyby nasi urzędnicy coś z tym zrobili, kanadyjskie śmieci dawno zostałyby odesłane do nadawcy” - stwierdził szef dyplomacji Filipin.