Izrael: Sprawca napaści na polskiego ambasadora przeprasza

Źródło: PAP

Arik Lederman, który we wtorek zachował się agresywnie wobec ambasadora RP w Izraelu Marka Magierowskiego, wydał oświadczenie, w którym przeprosił za to co zaszło. Zapewnił, że nie wiedział, iż osoba, którą opluł, to polski ambasador - podał w czwartek portal matzav.