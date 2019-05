Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - i2 Development odnotował 3,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 2,68 mln zł wobec 0,67 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,04 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 28,95 mln zł rok wcześniej.



"Spółki z Grupy i2 Development zawarły umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne dotyczące sprzedaży na poziomie 18 lokali, uwzględniając również rozwiązania umów. Odnosząc do analogicznego okresu sprzedaży 1 kwartału 2018 roku odnotowuje się spadek o 85%" - czytamy w raporcie.



Oferta Grupy i2 Development na koniec 31 marca 2019 roku wynosiła 316 lokali. Na poziom sprzedaży w pierwszym kwartale 2019 roku miały wpływ rozwiązania umów deweloperskich jak i umów przedwstępnych, które to bezpośrednio przełożyły się na stan oferty. Ze względu na atrakcyjność lokalizacyjną i cenową posiadanych przez grupę projektów, przewiduje się szybką i efektywną sprzedaż lokali, podano także.



"W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku spółki wchodzące w skład Grupy i2 Development zawarły 15 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych i usługowych. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 163 lokali nabywcom" - czytamy dalej.



Głównym czynnikiem wpływającym na poziom sprzedaży w okresie sprawozdawczym miał niski stan posiadanej oferty przez grupę, która w najbliższych kwartałach będzie uzupełniana o nowe projekty, będące w przygotowaniu, tj. projekt Ogrody Grabiszyńskie II oraz projekt Żegiestowska I, spółki uzyskały niezbędne pozwolenia na budowę dla obu projektów, dodano.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 5,54 mln zł wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej.



i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. W 2018 r. sprzedała 397 lokali.



(ISBnews)