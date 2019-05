Oferta publiczna Carbon Studio na 2,7 mln zł rozpoczyna się dziś



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Oferta publiczna Carbon Studio, producenta gier i aplikacji VR, z której spółka chce pozyskać 2,7 mln zł na produkcję i marketing gier, rozpoczyna się dziś, poinformował zarząd spółki.

W ramach IPO zaoferowanych zostanie 127 500 akcji zwykłych na okaziciela serii D, stanowiących 9,1% kapitału po IPO. Z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać 2,7 mln zł. Zapisy w transzy małych inwestorów będą prowadzone w dniach 16-24 maja i do 27 maja w transzy dużych inwestorów. Cena emisyjna została ustalona na 21,2 zł.

Pozyskane z emisji środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na produkcję nowej gry z gatunku VR Fantasy (1,8 mln zł), działania marketingowe związane z jej promocją, produkcję dodatku do najbardziej znanego tytułu studia - "The Wizards" wraz z promocją marki, a także rozwój i zakup narzędzi wspomagających pracę całego zespołu.

"Po miesiącach przygotowań rozpoczynamy IPO. Wierzymy, że nasza strategia i dotychczasowe osiągnięcia zdobędą uznanie inwestorów, co pomoże nam dalej dynamicznie rozwijać firmę. Z oferty chcemy pozyskać 2,7 mln zł - kwota ta w większości zostanie przeznaczona na nowy tytuł VR Fantasy. Jesteśmy przekonani, że doświadczenia, które zdobyliśmy przy produkcji naszej flagowej gry z tego gatunku - 'The Wizards' - pozwolą nam dostarczyć graczom ciekawy produkt, na miarę ich oczekiwań" - powiedział prezes i jeden z głównych akcjonariuszy Carbon Studio Błażej Szaflik podczas spotkania z dziennikarzami.

Oferującym akcje spółki w procesie IPO jest DM BOŚ. Harmonogram oferty przewiduje spotkania z inwestorami indywidualnymi, które zaplanowano na 17 maja. Minimalna wartość zapisu w transzy dużych inwestorów to kwota powyżej 100 tys. zł. Przydział akcji planowany jest na 28 maja.

Carbon Studio działa na rynku od 2015 roku. Model biznesowy spółki zakłada tworzenie gier i aplikacji w dynamicznie rozwijającej się technologii VR. Najbardziej znanym tytułem spółki jest osadzona w świecie fantasy VR gra The Wizards.

Ambicją spółki jest utrzymanie pionierskiej pozycji na rynku immersyjnych technologii rozszerzających otaczającą rzeczywistość (AR), lub łączących ją ze światem wirtualnym (MR, VR).

"Wierzymy, że te technologie wkrótce zrewolucjonizują najważniejsze dziedziny ludzkiego życia - chcemy aktywnie uczestniczyć w awangardzie firm wprowadzających tę rewolucję" - stwierdziła członek zarządu i jeden z głównych akcjonariuszy Carbon Studio Karolina Koszuta.

Na przełomie III i IV kw. 2019 roku Carbon Studio zamierza zadebiutować na NewConnect.

"Uważamy, że jesteśmy w idealnym momencie, aby dołączyć do grona spółek publicznych. Debiut na NewConnect umożliwi nam rynkową wycenę naszego biznesu i pozwoli jeszcze bardziej uwiarygodnić go w oczach obecnych i przyszłych inwestorów. Dotychczas pozyskane środki pomogły nam stać się jednym z czołowych deweloperów rynku VR na świecie. Już teraz działamy na największych rynkach, takich jak: USA, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy oraz Chiny. Mamy nadzieję, że po debiucie nastąpi dalszy dynamiczny wzrost naszej spółki, tym bardziej, że rynek na którym działamy rozwija się w szybkim tempie, a prognozy na kolejne lata są bardzo optymistyczne" - dodał członek zarządu i jeden z głównych akcjonariuszy Carbon Studio Aleksander Caban.

Ubiegły rok spółka zakończyła z zyskiem ok. 340 tys. zł przy ok. 900 tys. zł przychodów.

Dotychczas spółka pozyskała w ramach emisji prywatnych łącznie 1,3 mln zł.

Carbon Studio to deweloper gier i aplikacji w wirtualnej rzeczywistości VR. Studio działa na rynku od 2015 roku.

