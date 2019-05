BNP Paribas Bank Polska oczekuje wzrostu składki na BFG w 2020 r.



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska oczekuje, że składka ogółem sektora na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wzrośnie jednocyfrowo w 2020 roku. Składka dla banku będzie również wyższa r/r, poinformował prezes Przemek Gdański.

"Nasza składka będzie niewątpliwie większa niż w tym roku. Nie wiemy, jakie będą proporcje między komponentem składki na przymusową restrukturyzację vs składka na ochronę depozytów. W tym roku te proporcje przechyliły się w stronę pierwszego komponentu" - powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.

"Zakładam, że dojdzie do 1-cyfrowego wzrostu składki ogółem dla całego sektora. Nasz bank też poniesie wyższe składki na BFG" - dodał.

Składka na BFG poniesiona w tym roku przez BNP Paribas Bank Polska na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 116 mln zł, a łącznie 129 mln zł, co oznacza wzrost o 90,1 mln zł w skali roku.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)