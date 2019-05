Źródło: PAP

Prawie 50% kart warsztatowych 2. generacji do tachografów cyfrowych wydała do tej pory Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Wszyscy zainteresowani otrzymaniem nowych kart do tachografów, którzy złożyli wnioski po 15 maja br. otrzymają już karty współpracujące z nowymi tachografami inteligentnymi. Od 15 czerwca PWPW rozpocznie wydawanie pozostałych rodzajów kart do tachografów – kart kierowcy, kart przedsiębiorstwa oraz kart kontrolnych.