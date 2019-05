Samochody firmowe to nie tylko „dostawczaki”, ale przede wszystkim auta osobowe. Jak wynika z danych CEPiK, w roku 2018 największą popularnością wśród firm cieszyły się pojazdy z segmentu C, które stanowiły ponad 40 proc. tzw. rejestracji na REGON. To co może nieco zaskakiwać to fakt, że najczęściej wybieranymi samochodami przez przedsiębiorców są crossovery i SUVy. Co trzecie rejestrowane na firmę auto to przedstawiciel tej kategorii, w której królują Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Toyota C-HR, Dacia Duster i Hyundai Tucson. W pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych „na firmę” crossoverów i SUV-ów znalazły się jeszcze: Toyota RAV4, Kia Sportage, ące aut, aby wybrać te Mazda CX-5, Ford Kuga oraz Skoda Karoq.

Tanie jest drogie

Większość z najczęściej wybieranych pojazdów, nie należy do najtańszych w swojej kategorii. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę łączne koszty „inwestycji” w samochód, tj. nie tylko cenę zakupu, ale też wysokość raty leasingowej oraz wydatki eksploatacyjne (paliwo, ubezpieczenie, serwisy, zakup i przechowywanie opon), a finalnie utratę wartości, to może się okazać, że auto droższe w zakupie jest tańsze pod względem całkowitych kosztów, z jakimi musi się liczyć przedsiębiorca – ostrzegają eksperci Carsmile, internetowej platformy za pośrednictwem której można wyleasingować lub wynająć samochód.

Przebadano 4 tysiące aut

Aby sprawdzić, czy polscy przedsiębiorcy dokonują racjonalnych wyborów, analitycy Carsmile oszacowali całkowite koszty użytkowania dla ponad 4 tys. konfiguracji samochodów różnych marek. Po wnikliwej analizie, auta zostały pogrupowane w zależności od wielkości i rodzaju nadwozia w 11 różnych kategorii, a następnie posortowane według całkowitego kosztu użytkowania (od najmniejszego do największego). Dla każdego z modeli została wybrana wersja „najbardziej ekonomiczna”, w efekcie czego powstał jedyny w swoim rodzaju ranking najbardziej ekonomicznych samochodów. Niniejszy materiał jest pierwszą publikacją rankingu Carsmile i prezentuje listę „najtańszych” aut w kategorii crossover & SUV z segmentu C., z racji ich największej popularności wśród przedsiębiorców.

Wyniki kalkulacji przygotowanej przez Carsmile potwierdzają tezę, że nie zawsze auto, które ma niższa cenę zakupu w ostatecznym rozrachunku okazuje się tańsze. W przypadku samochodów firmowych, mających duże przebiegi i relatywnie częściej wymagających wizyt w serwisie, te dodatkowe koszty, wynikające z eksploatacji, mają większą wagę w całkowitych wydatkach związanych z zakupem i użytkowaniem pojazdu, niż w przypadku aut nabywanych przez konsumentów. Warto przy tej okazji podkreślić, że według szacunków Carsmile, wydatki związane z eksploatacją mogą stanowić od ponad 50% do nawet 140% ceny katalogowej pojazdu, a więc być znacząco większe od ceny zakupu!

Tańszy w zakupie, a jednak droższy

Pierwsza na liście najtańszych crossoverów i SUV-ów Dacia Duster, która średniomiesięcznie wyniesie nas dla przyjętych założeń nieco ponad 1 300 zł (włączając koszty paliwa, ubezpieczenia, serwisów i opon), jest najtańsza pod każdym względem, ale już drugi na liście aut o najniższym całkowitym koszcie - Nissan Qashqai – jest droższy pod względem ceny zakupu od większości swoich rywali. Pomimo tego, że jego cena to blisko 80 tys. zł, miesięczny koszt użytkowania jest jednym z najniższych i wynosi jedynie 1 643 zł. Dla porównania, biorąc w leasing na takich samych warunkach tańszego o 25 tys. zł Citroena Castusa, w ostatecznym rozrachunku zapłacimy za niego więcej bo już 1 655 zł.

Ekonomiczna hybryda

Najdroższa „cennikowo” w rankingu Carsmile jest Kia Niro. Za Kię z silnikiem 1.6 GDI Hybrid w wersji L, jedyny w zestawieniu model z napędem hybrydowym, trzeba zapłacić prawie 85 tys. zł. Pomimo tego, Kia wcale nie zajmuje ostatniego miejsca na liście najbardziej ekonomicznych aut. Dzięki niskim kosztom eksploatacji, całkowity miesięczny koszt użytkowania został oszacowany na 1 900 zł, co dało tej „hybrydzie” siódmą pozycję w rankingu. Okazuje się być tańsza od takich aut, jak Hyundai Tucson, Kia Sportage czy też Honda HR-V, których ceny wahają się od niecałych 70 tys. dla Kii do ponad 80 tys. w przypadku Tucsona. Środek stawki zajmują: Mistrubishi ASX, który będzie kosztował nas miesięcznie około 1 665 zł, Jeep Renegade, droższy o ponad 100 zł miesięcznie od swego poprzednika i Renault Kadjar, której miesięczny koszt przekracza 1 800 zł .

Można stracić kilkadziesiąt tysięcy

Zarówno Dacia Duster, jak i Nissan Qashqai, zajmujące dwa pierwsze miejsca na liście najbardziej ekonomicznych samochodów w rankingu Carsmile, to niewątpliwie jedne z najczęściej wybieranych aut przez polskich przedsiębiorców. Niestety nie zawsze kierują się oni w swoich decyzjach rachunkiem ekonomicznym. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto policzyć, ile tak naprawdę będzie nas kosztowało wybrane auto. Według szacunków Carsmile „przepłacony” pod względem całkowitych kosztów samochód, to strata dla firmy sięgająca nawet 50 tys. zł w okresie 3 lat użytkowania. Różnice w przedstawionym zestawieniu TOP 10 najbardziej ekonomicznych aut wg Carsmile, wynoszą aż 24 tysiące, licząc pomiędzy otwierającym i zamykającym zestawienie modelem.v

Metodologia rankingu Carsmile

Założenia: Auto jest użytkowane przez firmę w leasingu (wpłata własna 10%, kwota wykupu 35%, okres finansowania 3 lata), rocznie przejeżdża 20 tys. km i po trzech latach zostaje sprzedane (jest to warunek niezbędny, aby „uchwycić” utratę wartości).

Metodologia: całkowity koszt użytkowania samochodu jest sumą kwoty kładu własnego, kwoty wykupu samochodu, rat leasingowych, kosztów ubezpieczenia AC/OC/NW, przeglądów okresowych i serwisu oraz zakupu, przechowania i wymiany opon zimowych, pomniejszoną o cenę samochodu, jaką można uzyskać sprzedając go po wykupieniu na własność. Całkowity koszt auta uwzględnia także szacowany na bazie wiedzy eksperckiej Carsmile, możliwy do uzyskania rabat dla firm.

Źródło: Carsmile