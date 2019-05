PKN Orlen podtrzymuje koniec 2019 roku jako termin przejęcia Grupy Lotos



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - PKN Orlen podtrzymuje koniec 2019 roku jako termin przejęcia kapitałowego Grupy Lotos, poinformował ISBnews członek zarządu koncernu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

"Konsekwentnie realizujemy naszą strategię przejęcia kapitałowego Grupy Lotos. Liczymy na to, że po bardzo intensywnych rozmowach z Komisją Europejską wypracujemy warunki, na których będziemy mogli złożyć ostateczny wniosek. Jest bardzo dużo wątków, które są badane i analizowane" - powiedział Leszczyński w rozmowie z ISBnews w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews była głównym partnerem medialnym kongresu.

"Podtrzymujemy koniec roku jako datę zakończenia tego procesu. Jest dopiero połowa maja, w związku z tym mamy jeszcze trochę czasu, niemniej choć terminy są bardzo ważne, to w tym całym dużym, skomplikowanym procesie najważniejsze jest wypracowanie jak najlepszych warunków konsolidacji dla PKN Orlen, Grupy Lotos i polskich konsumentów" - dodał Leszczyński.

"Określone przez nas terminy od początku były ambitne, ale przed wszystkim pilnujemy jakości tego procesu, a liczymy na to, że warunki przejęcia zostaną ustalone najszybciej jak to będzie możliwe" - podsumował.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)