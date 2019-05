Elektrotim spodziewa się pozytywnych wyników w 2019 r.



Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Elektrotim ocenia, że negatywny wpływ Mawiluksu zakończy się do połowy roku i że grupa będzie miała pozytywne wyniki w całym roku, poinformował prezes Andrzej Diakun.

"Zaszłości w Mawiluksie powinniśmy skończyć w czerwcu - w II połowie roku Mawilux nie powinien ciążyć" - powiedział Diakun podczas konferencji prasowej.

Dodał, że zmiany organizacyjne w połączeniu ze zmianami w systemie wynagrodzeń powinny zmniejszyć koszty operacyjne.

"Spodziewamy się w 2019 r. 280-325 mln zł sprzedaży w grupie i dodatnich wyników operacyjnego i netto" - powiedział także.

Prezes ocenił, że obecnie nie ma na rynku "problemów z zamówieniami ani z marżami", natomiast problemem jest wartość produkcji niesprzedanej, w większości do zamawiających publicznych.

W raporcie za 2018 r. spółka podała, że w ub.r. wystąpiły nietypowe zdarzenia i czynniki mające wpływ na jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe 2018 roku. Po połączeniu Elektrotim z Mawilux w Elektrotim SA kontynuowano realizację umów zawartych przez zarząd Mawilux SA. Prawie wszystkie projekty zakończyły się ujemną marżą po kosztach bezpośrednich. Marża ta była dużo wyższą niż wynikałoby to z budżetów bieżących według stanu na kwiecień 2018 r. Straty te były gwałtownymi zmianami kosztów wytworzenia na skutek wzrostu cen robocizny, materiałów i usług obcych.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2018 r. miał 310,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)