Echo Investment celuje w co najmniej utrzymanie r: r zysku w 2019 r.



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Celem Echo Investment na 2019 r. jest koncentracja na marżach przy rosnącym wolumenie działalności deweloperskiej tak, by zysk netto był co najmniej taki, jak w dwóch poprzednich latach, wynika ze słów dyrektora finansowego Macieja Drozda.

"Mamy rosnący pipeline, wolumen aktywności rośnie, co jest pierwszą przesłanką, drugą są osiągane marże. Koncentrujemy się, żeby były utrzymywane. Gdyby te dwa czynniki połączyć - wolumen i koncentrację na marży, celem jest, żeby osiągany zysk był co najmniej jak w poprzednich latach" - powiedział Drozd dziennikarzom.

Podkreślił, że w poprzednich dwóch latach spółka osiągała po ok. 300 mln zł zysku netto, przy czym w 2017 r. pochodził on w ok. 2/3 z działalności deweloperskiej, a w 1/3 z zysku na akcjach EPP. W 2018 r. zysk pochodził wyłącznie z działalności deweloperskiej.

"W tym roku jest podobnie. Mamy tylko działalność deweloperską i staramy się prowadzić biznes tak, by przy znacznym wolumenie pilnować marż z zamierzeniem by zysk netto w dłuższym okresie rósł" - dodał.

Wcześniej podczas konferencji Drozd mówił, że w pozostałych trzech kwartałach 2019 r. spółka będzie miała znacznie więcej "driverów" zysku niż w I kw., w którym wypracowała 31,8 mln zł zysku netto. Wskazał, że w pierwszych trzech miesiącach roku Echo przekazało tylko 23 lokale mieszkalne, podczas gdy w całym roku zamierza ok. 1 250. Ponadto na resztę roku przewiduje zyski z wyceny wartości godziwej projektów komercyjnych, z których część będzie wyceniana po raz pierwszy: Moje Miejsce I i II w Warszawie, Face2Face I i II w Katowicach, West4 Business Hub I we Wrocławiu, Powstańców Śląskich we Wrocławiu i React w Łodzi. Jak podkreślił Drozd, pierwsza wycena jest zawsze najwyższa.

Do zysku będzie kontrybuować także w reszcie roku ponowna wycena udziałów w Galerii Młociny i udziałów w spółce R4R, dodał.

W I kw. 2019 r. Echo Investment odnotowało 31,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 50,68 mln zł zysku rok wcześniej. W całym 2018 r. Echo Investment odnotowało 305,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 313,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)