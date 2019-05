Akcjonariusze Sunex zdecydują 26 VI o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Sunex zdecydują 26 czerwca br. o wypłacie dywidendy w wysokości 0,09 zł na akcję, tj. łącznie kwoty 365,247 tys. zł z zysku netto za rok obrotowy 2018, wynika z projektów uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Sunex S.A. [...] postanawia przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w rachunku zysków i strat spółki zysk netto w wysokości 1 518 496,54 zł w taki sposób, że:

a) kwotę 165 877,45 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,

b) kwotę 365 247,63 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w ramach dywidendy (0,09 zł na 1 akcję),

c) pozostałą część w kwocie 987 371,46 zł pozostawić do podziału w kolejnych okresach" - czytamy w projekcie uchwały.

Na dzień dywidendy zaproponowano 10 września, a na termin wypłaty dywidendy 26 września br.

Sunex jest producentem rozwiązań w dziedzinie techniki solarnej. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Jej przychody wyniosły 57,5 mln zł w 2018 r. Spółka przeniosła się na rynek główny GPW w 2015 r. z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)