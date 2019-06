Rosja "neguje to, co wie cały świat" - mówi ukraińskie MSZ

Źródło: PAP

Ukraińska wiceminister spraw zagranicznych Ołena Zerkal oświadczyła we wtorek przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości (MTS), że Rosja "neguje to, co wie cały świat" w kwestii jej odpowiedzialności w konflikcie z prorosyjskimi separatystami w Donbasie.