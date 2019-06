Gaspol uruchomił terminal przeładunkowy LPG w Sędziszowie



Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Gaspol otworzył terminal przeładunkowy gazu płynnego w Sędziszowie, podała spółka. Realizacja terminalu o zdolności magazynowania 4 000 m3 LPG, wybudowanego kosztem ok. 50 mln zł, trwała od września 2017 roku.

Terminal będzie realizować szereg procesów technologicznych, w tym magazynowanie gazu, rozładunek i załadunek cystern kolejowych

szerokotorowych i normalnotorowych, załadunki i rozładunki cystern drogowych, napełnianie butli i odsiarczanie gazu, podano również.

"Rozpoczęcie działań w Sędziszowie to kolejny krok naszej firmy w rozwoju infrastruktury przeładunkowej, poza dwoma naszymi terminalami: morskim w Gdańsku, do którego sprowadzamy surowce z rejonu Morza Północnego, i kolejowym w Małaszewiczach, gdzie przeładowujemy gaz z kierunków wschodnich. Terminal w Sędziszowie to dla nas ważna inwestycja, naturalny wkład w rozwój regionu i rynku LPG w Polsce" -

powiedział prezes Gaspolu Sylwester Śmigiel, cytowany w komunikacie.

W terminalu w Sędziszowie będzie można magazynować łącznie 4 000 m3 LPG, czyli równowartość około 1 600 t on gazu. Obiekt powstał na działce o powierzchni 95 tys. m2. Instalacja ma możliwości przeładunkowe autocystern przy wykorzystaniu trzech stanowisk wyposażonych w wagi samochodowe. Wydajność w tym obszarze szacowana jest na 70 autocystern na dobę o łącznej pojemności 1400 ton.

Wydajność operacyjna rozlewni w zakresie napełniania butli 11 kg to 1 100 butli na godzinę, co daje około 2 000 ton gazu na miesiąc przy jednozmianowym systemie pracy. Wydajność ta jest możliwa dzięki zastosowaniu 23-stanowiskowej karuzeli napełniającej połączonej z całą linią technologiczną, transporterami, urządzeniami sprawdzającymi jakość napełnienia butli, szczelności zaworów i innymi urządzeniami wspierającymi. Ponadto rozlewnia wyposażona jest w system nalewarek i innych urządzeń obsługujących butle przemysłowe i turystyczne.

Na terenie terminalu znajduje się także laboratorium do badania parametrów gazu, czytamy dalej

Dla potrzeb zabezpieczenia przeciwpożarowego wybudowane zostały zbiorniki przeciwpożarowe o łącznej pojemności 2 200 m3 oraz pompownia pożarowa wyposażona w 3 podstawowe agregaty ppoż. o wydajności 350 m3 wody na godzinę oraz jednym rezerwowym o wydajności 500 m3 wody na godzinę. Pompownia połączona jest z siecią hydrantową oraz instalacjami zraszaczowymi, dodano.

Na terenie terminalu znajduje się 40 tys. m2 utwardzonych dróg i placów. Wybudowana została także infrastruktura kolejowa - szerokotorowa i normalnotorowa o łącznej długości 3,5 km.

Rozruch terminalu gazowego Gaspolu nastąpi w czerwcu, zapowiedziała spółka. Inwestycja umożliwi import gazu szerokim torem ze Wschodu lub torem europejskim z terminalu morskiego w Gdańsku.

Gaspol jest jednym z największych dystrybutorów gazu płynnego (LPG) w Polsce, a także dystrybutorem skroplonego gazu ziemnego (LNG), bezwonnych mieszanin gazowych m.in. do produkcji aerozoli, zajmuje się też sprzedażą urządzeń grzewczych: kotłów gazowych, grillów gazowych, parasoli grzewczych, nagrzewnic itp. Oferuje też domowe i przemysłowe instalacje zbiornikowe, butle z gazem, sieci gazowe na LPG, sprzedaż hurtową FCA i autogaz.

(ISBnews)