Orlen rozpoczyna testy rozwiązania, które ma zoptymalizować proces ładowania aut



Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - PKN Orlen rozpoczyna pierwsze testy rozwiązania, które pozwoli zoptymalizować proces ładowania samochodów zasilanych energią elektryczną, podała spółka. To efekt udziału w programie akceleracyjnym Pilot Maker Electro ScaleUp, realizowanym na podstawie zawartej we wrześniu 2018 roku umowy z firmą techBrainers.



"Udział w programach akceleracyjnych umożliwia nam połączenie potencjału startupów z doświadczeniem, infrastrukturą oraz zasobami PKN Orlen. Proces akceleracji polega na przetestowaniu przez koncern wybranych, innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez startupy, z możliwością wdrożenie ich na większą skalę, po pozytywnym zakończeniu pilotażu. Cieszę się, że już w ramach I rundy projektu Pilot Maker Electro udało się wybrać startup, który przygotuje dla nas rozwiązanie z obszaru energetyki" - powiedziała dyrektor biura innowacji PKN Orlen Patrycja Panasiuk, cytowana w komunikacie.

W ramach programu Pilot Maker Electro ScaleUp, PKN Orlen nawiązał współpracę z firmą Enelion - polskim producentem ładowarek do samochodów elektrycznych oraz oprogramowania dla elektromobilności. W ramach pilotażu zostanie wykonana seria urządzeń testowych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przełączanie faz zasilania ładowarek. System umożliwi zwiększenie wydajności wielopunktowych sieci ładowarek. Jego zastosowanie wygeneruje korzyści zarówno dla operatora sieci ładowarek, jak i użytkowników końcowych. Na podstawie pomiaru bieżącego obciążenia w stacjach i dobranych parametrów granicznych stacje zmieniać będą fazy źródła zasilania tak, aby przyłącze było maksymalnie wykorzystane. Dzięki temu wykorzystana moc będzie większa, co pozwoli na skrócenie czasu ładowania, czytamy dalej.



Kontynuując pozyskiwanie innowacji z zewnątrz, koncern przystąpił do drugiego z programów akceleracyjnych Space3ac ScaleUp II. W lutym 2019 r. podpisana została umowa z firmą Blue Dot Solutions, w ramach której wspólnie z wybranymi startupami wdrażane będą innowacyjne rozwiązania w takich obszarach jak np. sprzedaż detaliczna, produkcja, logistyka czy też ochrona środowiska.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)