Tauron rozwija program Power by rozwiązać braki kadrowe na rynku energetycznym



Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wspiera we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej program Power, by wyedukować kolejnych fachowców sektorze energetycznym. Projekt, kładąc nacisk na kształcenie zawodowe, ma na celu zasypanie luki kompetencyjnej i pokoleniowej, gdyż po pracownikach odchodzących na emerytury może pojawić się luka kompetencyjna sięgająca aż 4,5 tysiąca fachowców w ciągu najbliższych 10 lat, podała spółka.

Tauron najbardziej potrzebować będzie elektromonterów, inżynierów elektryków, ślusarzy, maszynistów, dyspozytorów, monterów, laborantów, elektroenergetyków, dyżurnych ruchu.

"Energetyka przechodzi głębokie i dynamiczne zmiany. Wszystkie nasze spółki wykorzystują wiele zaawansowanych technologii, które potrzebują wysoko wyspecjalizowanych fachowców. Współpracujemy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i bezpośrednio szkołami, żeby uczniowie kończący edukację byli gotowi do sprostania wymogom, jakie stawia Tauron. W zamian oferujemy stabilne zajęcie w firmie gotowej stawiać czoła wyzwaniom współczesności" - powiedział wiceprezes ds. klienta i wsparcia korporacyjnego Kamil Kamiński, cytowany w komunikacie.

W ramach programu szkoły, uczniowie i kadra nauczycielska zyskują szereg konkretnych korzyści m.in. stypendia dla najlepszych uczniów klas patronackich, możliwość udziału w szkoleniach i ćwiczeniach specjalistycznych w rzeczywistych warunkach pracy. Szkoły mogą liczyć na zaangażowanie specjalistów Taurona w zajęcia praktyczne oraz na doposażenie laboratoriów w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń, podano także.

Tauron podjął współpracę ze środowiskiem naukowym i akademickim.

"Obecnie działania edukacyjno-badawcze prowadzone są z dwunastoma uczelniami wyższymi m.in. z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Politechniką Opolską czy Politechniką Warszawską" - czytamy dalej.

Tauron przeprowadził pilotażowy program dla zawodu technik elektryk w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie, Zespole Szkół nr 2 w Katowicach im. Jarosława Iwaszkiewicza, i w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu. W całym pilotażu wzięło udział ponad 100 uczniów, którzy nauki zawodu uczyli się pod opieka 40 opiekunów i 17 specjalistów z Grupy Tauron.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) dla Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach działania 2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)