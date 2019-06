"Myślę, że nie powinniśmy się spodziewać masowego wyjazdu obywateli Ukrainy z naszego kraju, natomiast Niemcy uchylają drzwi na swój rynek. Dużo jest jednak ograniczeń w tych przepisach" - powiedziała Katarzyna Ziółkowska, radca prawny w kancelarii Chakowski & Ciszek.

Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd zauważa, że nowe przepisy niemieckie to zmiana, która może nie rodzi dramatycznych konsekwencji, ale jest dobrym pretekstem, aby przeanalizować sytuację na polskim rynku pracy i wypracować takie rozwiązania, które w przyszłości będą stanowić dodatkowy argument, by obywatele Ukrainy pozostawali w Polsce.

Natomiast prezes Foreign Personnel Service Paweł Kułaga ocenia, że niemieckie przepisy to jeszcze nie otwarcie rynku, a ułatwienie uznawania kwalifikacji.

"Uważam, że nie będzie exodusu ukraińskich pracowników z Polski, szczególnie z tych branż, które zatrudniają w największym zakresie cudzoziemców. Mam na myśli produkcję przemysłową, budowlankę, proste usługi i prace sezonowe" - powiedział Kułaga.

"Przydałoby się wprowadzić dalsze ułatwienia procedury legalizacji pobytu Ukraińców w Polsce, aby nie byli zmuszeni do przerw w zatrudnieniu wymuszonych przepisami" - dodał.

Wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy Marek Benio tłumaczy, że to, co trzyma pracowników z Ukrainy w Polsce to nie tylko warunki pracy, ale i cała infrastruktura społeczno-kulturowa. Z kolei za niemieckim rynkiem przemawiają warunki zatrudnienia i mniejsze problemy administracyjne.

"Ci pracownicy, którzy już się w Polsce osiedlili, mają tu rodziny, mieszkanie, prawdopodobnie nie wyjadą do Niemiec po +lepszy kawałek chleba+. Stracimy natomiast możliwość pozyskiwania nowych pracowników z Ukrainy, którzy teraz będą mieli do wyboru: albo łatwa droga administracyjna do Niemiec z trudnym językiem niemieckim, albo trudna droga administracyjna do Polski z łatwym językiem polskim" - powiedział Benio.

Jego zdaniem największym zagrożeniem, jest to, że po wejściu w życie nowych przepisów w Niemczech, przestaniemy pozyskiwać nowych specjalistów z Ukrainy.

Ziółkowska przypomniała, że w ubiegłym tygodniu Bundestag przegłosował ustawę o imigracji wykwalifikowanej siły roboczej. Dotyczy ona obywateli państw spoza Unii Europejskiej, którzy chcieliby rozpocząć pracę w Niemczech.

"Z nowych przepisów nie będą mogły skorzystać osoby, które nie mają żadnych kwalifikacji zawodowych. Jako osobę, która jest wykwalifikowanym pracownikiem uznaje się taką, która ukończyła co najmniej 2-letnią szkołę zawodową. Jest to warunek, który koniecznie trzeba spełnić aby skorzystać z tych przepisów" - wyjaśnia Ziółkowska.

Przypomniała, że na rynku niemieckim najbardziej deficytowe pod względem pracowników są branża związana z opieką i kwestiami zdrowotnymi, budowlanka, produkcja i rzemiosło.

Dodała, że dzięki nowym przepisom Niemcy liczą, iż rocznie do ich kraju przyjedzie i rozpocznie pracę około 25 tys. osób. Nowe prawo ma zacząć obowiązywać od początku roku 2020.

