"W ciągu najbliższych kilku tygodni rząd przyjmie takie projekt" - powiedział Dworczyk w piątek w Radiu Zet pytany, kiedy będzie gotowy projekt ustawy dotyczący dofinansowania dla osób niepełnosprawnych. Jak dodał, nad projektem od kilku tygodni pracuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dopytywany, czy rząd przyjmie projekt w lipcu, minister odparł, potwierdził. "Rząd przyjmie w lipcu ten projekt. Ten projekt trafi następnie do parlamentu i postaramy się, i zrobimy wszystko, aby proces legislacyjny zakończył się w taki sposób, by zgodnie z naszymi zapowiedziami jesienią, czyli we wrześniu, być może w październiku wypłaty tego świadczenia dla osób niepełnosprawnych były już realizowane" - mówił szef KPRM.

Wprowadzenie nowego, comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych, politycy PiS zapowiedzieli w maju. W tym tygodniu wicepremier Jacek Sasin informował, że "Program 500 plus dla osób niepełnosprawnych zostanie uruchomiony od jesieni", "prawdopodobnie od października, może od września".

We wtorkowym wywiadzie dla "DGP" Sasin powiedział, że jest już po rozmowach z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożeną Borys-Szopą i wiceszefem MRPiPS Marcinem Zielenieckim. "Ustaliliśmy zasady, do kogo mają trafić te środki. W ciągu tygodnia ministerstwo rodziny przygotuje projekt" - zapewnił.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd chce, by projekt ustawy ws. dodatku 500 zł dla niepełnosprawnych był procedowany jak najszybciej. Dodał, że dodatek początkowo będzie przyznawany dwóm grupom "najbardziej pokrzywdzonych osób, które obejmą ok. 500 tys. osób". Jako źródło finansowania dodatku wskazywał podatek handlowy i Fundusz Solidarnościowy.

W trakcie piątkowej rozmowy w Radiu Zet Dworczyk został też zapytany o projekt dotyczący powołania państwowej komisji do spraw badania przypadków pedofilii.

"Ten projekt również jest procedowany w ramach rządu i jestem przekonany, że również (...) na pewno ta ustawa zostanie przed wyborami przyjęta" - powiedział.

O zamiarze powołania komisji ds. badania przypadków pedofilii poinformował premier 21 maja. Jak wtedy zaznaczył, będzie ona zajmowała się wszystkimi środowiskami, m.in. duchownymi, a także środowiskami artystycznymi i nauczycielskimi. Szef rządu zapowiedział, że do udziału w jej pracach zostanie zaproszona także opozycja.

Powołanie "komisji prawdy", która miałaby wyjaśnić przypadki pedofilii w Kościele postuluje Platforma Obywatelska; komisja miałaby być złożona z trzech przedstawicieli ofiar, trzech prokuratorów w stanie spoczynku i trzech sędziów w stanie spoczynku, powinna mieć uprawnienia śledcze i mieć dostęp m.in. do archiwów kościelnych. (PAP)

autor: Rafał Białkowski