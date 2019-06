Unimot odsprzedał firmie Gaspol biznes butli LPG



Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2018 r., Unimot odsprzedał spółce Gaspol biznes butli LPG, podała spółka.

Unimot przeniósł odpłatnie na rzecz Gaspolu prawa i zobowiązania wynikające z umów zawartych z odbiorcami gazu płynnego w butlach wraz z częścią aktywów związanych z tym biznesem.

Proces przejęcia klientów trwał od marca do czerwca 2019 r.

"Decyzja o sprzedaży biznesu butli LPG wynikała bezpośrednio z naszej strategii zakładającej koncentrację na obszarach z najwyższą rentownością i potencjałem wzrostu. Według nas, ta część rynku jest już mocno rozwinięta, a wyraźny wzrost marż będzie determinowany przede wszystkim przez intensywne akwizycje. My natomiast chcemy skupić się na innych, bardziej perspektywicznych dla nas obszarach biznesu LPG, przede wszystkim handlu hurtowym" - powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

"Zdecydowaliśmy się na zakup części aktywów spółki Unimot w obszarze napełniania butli gazem płynnym, aby umocnić naszą pozycję rynkową na południu Polski. Cieszę się, że wielu klientów firmy Unimot zdecydowało się z nami współpracować" - dodał prezes Gaspolu Sylwester Śmigiel.

W 2018 r. Unimot sprzedał około 4 tys. ton LPG w butlach, co wygenerowało prawie 11 mln zł przychodów. Liczba sprzedanych butli 11 kg wyniosła około 360 tys. sztuk. Unimot dokonywał sprzedaży butli w hurcie, a także w punktach sprzedaży w miejscowościach: Zawadzkie, Częstochowa, Świdnica, Niwnica oraz Jordanów, podano również.

Gaspol jest jednym z największych dystrybutorów gazu płynnego (LPG) w Polsce, a także dystrybutorem skroplonego gazu ziemnego (LNG), bezwonnych mieszanin gazowych m.in. do produkcji aerozoli, zajmuje się też sprzedażą urządzeń grzewczych: kotłów gazowych, grillów gazowych, parasoli grzewczych, nagrzewnic itp. Oferuje też domowe i przemysłowe instalacje zbiornikowe, butle z gazem, sieci gazowe na LPG, sprzedaż hurtową FCA i autogaz.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)